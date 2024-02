Il pianista Savelli racconta 20 anni di lavoro con Claudio Baglioni

Doppio appuntamento per la nutrita pattuglia romagnola di fans di Claudio Baglioni, in fibrillazione per le vicine tappe bolognesi (il 2 e il 3 febbraio all’Unipol Arena) del tour Atuttocuore, che sta toccando i maggiori palasport italiani. Domenica alle 18 al Mercato Coperto di Ravenna, il fiorentino Walter Savelli, storico pianista del cantautore romano, intratterrà il pubblico con i racconti di 20 anni di collaborazioni, di tour e di momenti condivisi, raccolti nel libro "Ventimila giorni di note e di storie", in cui Savelli parla anche delle sue avventure musicali con McCartney e altri big. L’ingresso è gratuito.

Nello stesso luogo sarà poi proposta una cena con menu "a tema", dopo la quale si esibirà la cover band ’Con voi’ con la leader voice del tarantino Giuseppe Panarelli, che da anni porta in giro per l’Italia il repertorio di Claudio Baglioni.

La scaletta di domenica alternerà pezzi noti e meno noti dell’artista, intervallati, per l’occasione, da brevi racconti in prosa che illustreranno in modo più completo la straordinaria carriera del 72enne artista, giunta, per sua stessa recente ammissione, agli ultimi ’mille giorni’ di attività (prenotazioni per l’appuntamento al numero di telefono: 0544 244611).

Il programma della rassegna ’Quattro giorni di te e di noi’ (esiste anche una pagina facebook specifica), giunta alla seconda edizione, si completa con serate di quiz a premi in programma lunedì all’American Graffiti di Cesena e martedì sera al Lowengrube di Ravenna e con aperitivi tra fan in partenza per Bologna.

"Lo seguiamo da sempre – dicono praticamente all’unisono le fans, un pubblico in buona parte femminile – ma viviamo ancora ogni occasione di incontro con la sua musica con l’entusiasmo delle prime volte".

Marco Ortolani