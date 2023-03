Il pianista Venturi al Museo Nazionale

Proseguono i concerti del Conservatorio ‘Verdi’ di Ravenna, con il secondo appuntamento della rassegna ‘La domenica del Conservatorio, domani alle ore 17 al Museo Nazionale, protagonisti diversi giovani studenti del neo-statizzato Conservatorio cittadino. Domani il pianista Enrico Venturi eseguirà le ‘Scene infantili’ di Robert Schumann, cui faranno seguito la ’Sonata in do minore per viola e pianoforte’ di Felix Mendelssohn, proposta dalla violista Ginevra Ravagli e dal pianista Pietro Zuffa, e ’Tre miniature’ per contrabbasso e percussioni del giovane compositore Max Vinetz, eseguite da Sebastiano Barbieri e Lorenzo Mercuriali. I concerti proseguono ogni prima domenica del mese: 2 aprile, 7 maggio e 4 giugno.