Il piano per la caccia al cinghiale: "Contro il rischio peste suina"

Ridurre i danni alle coltivazioni agricole, limitare gli incidenti stradali e minimizzare i rischi legati alla peste suina africana. Sono gli obiettivi della caccia al cinghiale, che va avanti dal 2021 in tutto il territorio dell’Emilia-Romagna, Parco del Delta del Po compreso. A coordinare il piano e i selettori, ovvero i cacciatori autorizzati ad attuarlo, è la polizia provinciale, che può predisporre un intervenire quando lo ritiene necessario. L’unica limitazione nei siti di Natura 2000 è legato al periodo di nidificazione degli uccelli, dal 15 marzo al 15 luglio. Al momento la caccia al cinghiale è aperta. Il piano prevede, seguendo le indicazioni dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l’abbattimento del 60% della popolazione dei giovani cinghiali, il 40% degli adulti, il 60% delle femmine e il 40% dei maschi, sulla base dei conteggi effettuati dai selettori dell’Atc.

Alcuni tra coloro che abitano nella zona vicina alla pineta di Classe, che è l’unico punto tra i territori del Parco del Delta in cui sono presenti i cinghiali, nei giorni scorsi hanno sentito gli spari e si sono allarmati, temendo che la caccia riguardasse i daini. "Non c’è un piano di controllo con sparo per i daini: nel caso siamo noi a doverlo approvare, e non l’abbiamo fatto – spiega Massimiliano Costa, direttore del Parco del Delta del Po –. Per quanto riguarda il piano di controllo del cinghiale, invece, è attivo in tutta l’Emilia-Romagna contro la peste suina africana: ci sono molti esemplari anche al di fuori dei confini del parco, come ad esempio in Appennino, oltre che nella pianura interna e lungo il corso dei fiumi. L’obiettivo è diminuirne il numero per diminuire le possibilità di contagio. Di casi qui da noi per fortuna non se ne sono registrati, ora i più vicini conosciuti sono a Reggio Emilia".

Il piano regionale al momento è valido fino al 31 dicembre 2026. La questione non è solo legata alla peste suina africana: "Il cinghiale è una specie capace di provocare profondi cambiamenti, in particolare, agli ecosistemi forestali e prativi – si legge nel piano della Regione –. Onnivoro e opportunista, scavando alla ricerca del cibo, può alterare profondamente le caratteristiche del suolo e del manto vegetale, accelerando i processi di decomposizione della sostanza organica del suolo stesso. Il cinghiale è inoltre in grado di consumare un gran numero di specie di animali terrestri e acquatici".