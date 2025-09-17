Il piano per ripartire. Delocalizzazioni "con cifre alte" e un miliardo per ridurre i rischi

A breve saranno rese note le nuove regole per la delocalizzazione delle strutture abitative che hanno subito danni da alluvione e si trovano nelle collocazioni interessate dal provvedimento. E sarà "un’occasione da non perdere", con cifre innalzate e un aumento delle casistiche interessate, come ha spiegato ieri in conferenza stampa il presidente della Regione Michele de Pascale. "E sulle vasche di laminazione occorre procedere spediti – ha aggiunto –, ma qualche effetto su case e terreni agricoli è inevitabile e lo dobbiamo indennizzare adeguatamente".

De Pascale, insieme alla sottosegretaria alla Presidenza con delega alla Protezione civile Manuela Rontini, ha fatto il punto su ricostruzione, supporto alla popolazione e progetti per la messa in sicurezza dopo l’alluvione che ha colpito la Romagna nel settembre 2024. "Non siamo soddisfatti di come gli eventi alluvionali sono stati affrontati e dai cittadini alla politica il sentimento è diffuso. Ma da gennaio abbiamo deciso di lavorare tutti insieme per cambiare passo. E vogliamo che il 2026 sia un anno di ‘terra’ e non di ‘carte’, di messa in atto di provvedimenti reali a beneficio della popolazione. Regione e commissario stanno lavorando insieme per sbloccare i cantieri". Inizia così Michele de Pascale, tracciando il bilancio a un anno dal disastro. Ha ricordato i fronti aperti: indennizzi semplificati, delocalizzazioni, manutenzione potenziata con risorse raddoppiate e nuove assunzioni tecniche. "Abbiamo ottenuto un miliardo dal governo per opere di riduzione del rischio, un fatto nuovo e non scontato – ha aggiunto –. I tempi previsti sono lunghi, ma li vogliamo accelerare". E il cambio di passo inizia da una collaborazione tra istituzioni, Governo, Regione e sindaci in particolare. I primi effetti positivi, dice de Pascale, non sono mancati: "Da gennaio il livello di polemica pubblica si è notevolmente ridotto perché abbiamo individuato le sedi in cui risolvere i problemi. Detto questo devo ammettere che non siamo al livello a cui vorremmo essere, ma abbiamo gettato le basi per una collaborazione nuova e che si annuncia fruttuosa".

"Dal Governo – ha proseguito il presidente – abbiamo ottenuto un miliardo per opere di questo tipo, un fatto nuovo e non scontato. I tempi previsti sono lunghi, li vogliamo accelerare: entro dicembre presenteremo il piano di interventi relativo ai primi 500 milioni, le risorse dovrebbero arrivare nel 2027, ma come Regione siamo pronti ad anticiparle dal 2026. Voglio inoltre ricordare che è pronta l’ordinanza sulle delocalizzazioni, attualmente al vaglio della Corte dei Conti: abbiamo lavorato con il commissario per migliorare il più possibile le condizioni di chi deciderà volontariamente di lasciare la propria abitazione".

Nel frattempo, ha aggiunto Rontini, sono state raddoppiate le risorse per la manutenzione, portandole a 50 milioni l’anno, "che daremo all’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile: abbiamo dunque messo più fondi e stiamo lavorando, in piena sinergia con i territori e la struttura commissariale". Intanto due giorni fa a Castel Bolognese si è svolta l’assemblea pubblica per presentare il progetto sul torrente Senio: la Regione prevede di completare la progettazione esecutiva, l’affidamento e l’esecuzione del rimodellamento morfologico della cassa a valle del torrente Sintria entro il 2026, in assenza di fenomeni di piena significativi. E nel 2026 prenderà inoltre avvio la progettazione della cassa di Cotignola.

Giorgio Costa