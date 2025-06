Il pilota Frassineti alla prova della maturità

In questi giorni di esami scolastici tutti parlano di Kimi Antonelli, il giovane talento bolognese della Formula 1 che affronta la maturità tra una gara, i test in pista e i banchi di scuola.

Anche Faenza ha il suo ’Kimi’, e si chiama Andrea Frassineti. Classe 2006, studente dell’Istituto Tecnico di Meccanica Bucci, Andrea sta affrontando proprio in queste ore l’esame di maturità. Domenica però Andrea Frassineti sarà anche sulla griglia di partenza dell’Autodromo di Monza, pronto a dare battaglia nel Campionato Italiano GT3 alla guida di una Lamborghini e tra una settimana lo aspetta un’impresa ancora più grande: la 24 Ore di Spa-Francorchamps, dove si ritroverà a correre tra 76 auto fianco a fianco con piloti come Valentino Rossi.

Una doppia sfida, quella tra i banchi e l’asfalto, che Andrea vive con la naturalezza di chi, fin da bambino, è abituato a tenere insieme passione, sacrificio e determinazione. "Ho iniziato la mia carriera intorno ai 5 anni nei kart – racconta – dove ho gareggiato nel campionato minore dei ‘kart’; mio padre si è reso conto che avevo del potenziale aiutandomi a salire di categoria. Siamo arrivati fino alla 125 monomarca, correndo anche in Europeo e nel Mondiale FIA".

Poi il passaggio alle monoposto, due stagioni in Formula 4 tra mille difficoltà, ma anche tante soddisfazioni: "Il primo anno abbiamo gareggiato nel campionato italiano; io e mio padre col carrello da privati. Avevamo meccanici ed ex ingegneri della mitica scuderia Minardi di Faenza. Il secondo anno ci ha dato una mano il team BVM, ottenendo ottimi risultati, ma il mondo delle monoposto è molto dispendioso. Così abbiamo deciso di passare alle ruote coperte".

Da lì è cominciata la scalata nel mondo GT, con Lamborghini e il team VSR. Lo scorso anno Andrea ha vinto gare a Barcellona e Spa nel Super Trofeo Europa, entrando anche nell’Academy Lamborghini. Ora è protagonista nel GT3, dove corre in tre campionati contemporaneamente: l’Italiano Sprint (che guida in classifica), l’Endurance e il GT World Challenge. "Abbiamo appena corso a Monza nella GT World Challenge, una gara di sei ore che stavamo dominando fino a quattro minuti dalla fine, quando siamo stati tamponati da un doppiato. Un grande peccato. Ma ora guardiamo avanti: il 30 giugno sarò alla 24 Ore di Spa, sarà la mia prima gara di 24 ore, contro 76 macchine, tra cui quella di Valentino Rossi".

Intanto, tra una sessione in palestra e un’uscita in bicicletta, c’è anche l’esame di Stato da portare a casa. "Mi alleno tre-quattro volte a settimana, e tutte le sere mi preparo anche al simulatore, che ho in casa. Intanto sto facendo la maturità: ieri ho avuto la seconda prova di disegno tecnico e quando tornerò da Spa avrò l’orale".

A sentir parlare il giovane campione tutto sembra apparentemente molto semplice, ma dietro c’è una macchina organizzativa perfetta, e tanta forza di volontà.

"La scuola – continua Andrea Frassineti – mi ha aiutato a capire meglio le auto che guido e sono convinto di voler continuare a studiare; sono iscritto alla facoltà di Ingegneria Meccanica per portare avanti carriera scolastica e automobilistica insieme". Andrea sogna in grande, ma con i piedi ben saldi a terra. Il talento c’è, la testa pure. E Faenza, terra di motori, può continuare a tifare per lui con orgoglio.