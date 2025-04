Il pino di Arnaldo Mussolini verso il centenario

Nonostante la sistematica rimozione delle testimonianze del fascismo iniziata fin dall’immediato dopoguerra 1945, ancora sopravvivono in Italia gli ultimi simboli rimasti a ricordare la dittatura ventennio mussoliniano: si tratta di monumenti, edifici, scuole, vie ed ex case del fascio. Tra questi simboli, uno dei meno noti è forse il pino ‘Arnaldo Mussolini’, una qualità di pianta scelta con un apposito decreto dallo stesso Duce nel dicembre 1931 per onorare la morte a Milano del fratello Arnaldo, allora direttore del Popolo d’Italia.

E nella stessa Romagna, precisamente a Conselice, è proprio uno di questi pini italici ad essere sopravvissuto ad un possibile abbattimento ideologico; forse perché quel giovane pino era stato piantumato (il 10 aprile 1932) con tanto di cerimonia in un piccolo giardino del paese, confuso tra altri alberi e riuscendo così a sopravvivere del tutto dimenticato. Questo evitando un possibile triste destino… ideologico. Sono trascorsi 93 anni da quell’evento storico ed il pino Arnaldo Mussolini gode ancora, in quel tranquillo giardinetto di Conselice, di ottima salute: potendo in questo modo svettare anche sui tetti del paese, grazie ai suoi ben oltre 20 metri di altezza. E tra sette anni, e salvo imprevisti, potrebbe festeggiare questo suo prestigioso traguardo centenario; magari contando anche sulla eventuale ‘protezione’ dell’associazione ecologica dei “ Verdi Ambiente”.

Renzo Rossi