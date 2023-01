Il ’Pinocchio’ del Teatro del Drago all’Almagià

Sul palco delle Artificerie Almagià torna oggi alle 17 quella che è considerata una delle migliori produzioni del Teatro del Drago: Pinocchio. Si tratta di uno spettacolo musicale per pupazzi, attori e… un burattino di legno che nel 2022 ha superato le 1500 repliche in quattro continenti. È uno pettacolo di teatro di figura in cui immagini, musica e animazione si fondono creando un’atmosfera giocosa e piena di colore. La scenografia e i pupazzi sono ispirati alle immagini di Alain Letort, artista francese che ha reso omaggio a Pinocchio in 12 tavole a china, colorate in seguito da Gianni Plazzi.

Info. Lo spettacolo è alle 17. Sarà possibile acquistare i biglietti dalle 10.30 alle 12.30 in via dell’Almagià 2 e a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. È possibile prenotare al 392 6664211 (attivo dalle10 alle 14). Biglietti: Adulti 7 euro, ridotti 5, 2 adulti +2 bambini 20 euro (terzo figlio 1 euro). Gratis sotto i 3 anni.