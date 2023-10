Il ’pippio’ che fanno i bambini

E’ fa e’ pèpi, fa il pippio, si dice del bambino che con le labbra fa il beccuccio prima di piangere. O meglio, è "quel raggrinzar la bocca che fanno i fanciulli quando vogliono cominciar a piangere", come spiegava due secoli fa uno scrittore faentino. In altri parti si dice invece: "Fêr e’ zapàl", atteggiamento delle labbra che precede il pianto. Come, ad esempio, in seguito a un rimbrotto: "Che burdël urmëj e’ piânz, t’a le bravê e adës e’ fa e’ zapàl" (Quel bambino oramai piange, l’hai sgridato e adesso fa il pippio). Nel Faentino-Lughese troviamo che ‘zàpal’ ha anche il significato di labbro carnoso e ‘zaplêr’ è riferito al battere rumoroso delle labbra o al battere insieme delle suole delle scarpe quando scucite nella parte anteriore.