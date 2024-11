"Il più votato della mia lista in città"

Non è stata particolarmente positiva la performance di domenica in tutte le urne provinciali di Mirko de Carli. Il consigliere Nazionale del Popolo della Famiglia era candidato nella lista Lega-Popolo della Famiglia nella provincia di Ravenna. In tutto il territorio ha raccolto 282 voti, terzo nella lista del Carroccio, a Ravenna però è stato il candidato con più preferenze.

"Sono davvero soddisfatto - afferma De Carli - di essere stato il candidato più votato della mia lista nella città di Ravenna. Le elezioni regionali appena concluse hanno determinato per il Popolo della Famiglia due aspetti di primaria importanza: un gruppo consiliare in Regione che porta anche il nostro nome (Lega-Popolo della Famiglia) e le basi per portare un pidieffino in consiglio comunale a Ravenna alle elezioni amministrative che si svolgeranno il prossimo anno. Il lavoro svolto sui territori in queste lunghe settimane è stato intenso ed importante: ora come Popolo della Famiglia sentiamo di avere delle radici ancora più solide e strutturate".

"La visione del Popolo della Famiglia – continua De Carli – per le prossime elezioni regionali non può che confermare il cammino intrapreso in queste regionali con la Lega: ringrazio per questo Jacopo Morrone, visto e considerato l’ottimo lavoro si squadra e il prezioso radicamento conseguito con queste ultime elezioni regionali".