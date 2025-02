Il pizzaiolo del Festival: "Due premi a Sanremo"

Grandi soddisfazioni per Mirco Mastrototaro, pizzaiolo di Santo Stefano che ha partecipato al terzo trofeo pizza festival di Sanremo. Il 26enne ha gareggiato la prima serata nelle categorie ‘pizza classica’ e ‘impasti alternativi’ vincendo il premio speciale miglior pizzaiolo nella prima categoria e classificandosi al secondo posto nell’altra.

"È stato bellissimo, non ero mai stato a Sanremo ed è stato emozionante vedere tanta gente e un’atmosfera così di festa. Per la categoria pizze classiche ho portato una rivisitazione della parmigiana mentre la pizza per cui sono stato premiato rappresentava l’incontro tra l’Emilia-Romagna con lo squacquerone e la salsiccia di mora romagnola e la Puglia con crema di cime di rapa, fiordilatte e cime di rapa intere. L’impasto alternativo era fatto con pomodorino semisecco e la farina del Molino Benini, storico mulino di Santo Stefano da cui mi rifornisco sempre e che ringrazio molto".

Alla competizione hanno assistito diverse personalità del mondo dello spettacolo e della televisione italiana: "C’erano i concorrenti di Uomini e donne, Grande Fratello, Enzo Miccio e tanti altri. Giravano tra i banchi, chiacchieravano con noi pizzaioli e assaggiavano le pizze: un bel clima. Purtroppo non ho visto i cantanti perché era la sera prima dell’inizio del festival quindi erano tutti impegnati nelle ultime prove".

Rientrato a casa, Mastrototaro pensa già a portare un po’ di Sanremo a Mastrochef, la sua gastronomia-pizzeria: "Questo weekend proporrò almeno una delle due pizze tra le offerte del menù".

Valeria Bellante