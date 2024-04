Il Pm: "Foto del boss con vertici di partito"

"Questo Patamia nasce come signor nessuno, poi dalla Calabria sale in Lombardia e va a braccetto con l’attuale ministero degli Esteri e l’attuale presidente del Consiglio: come ci si è trovato? Mi tocca allargare la visuale, perché c’è una parte politica in questo processo che non è stata oggetto di valutazione da parte del pm, per motivi di opportunità, perché (nel 2021) eravamo sotto elezioni. Lo so che devo svolgere il ruolo del cattivo, ma tant’è". Sono le parole pronunciate ieri pomeriggio dal Pm della Dda di Bologna, Marco Forte, in tribunale a Ravenna, durante il processo – blindato e con massiccia presenza di forze di polizia – sulla ’ndrangheta calabrese che avrebbe messo radici in Romagna; 34 imputati accusati a vario di titolo di bancarotte, usura, lesioni, associazione per delinquere. Al vertice dell’organizzazione, secondo l’accusa, c’era la famiglia Patamia. E Francesco Patamia, tra 2019 e 2020, volendo entrare in politica, si sarebbe sbarazzato di società indebitate cedendole a prestanome. Ascoltato come testimone, un maresciallo del Gico della Guardia di Finanza ha parlato dei legami tra Patamia e l’ex parlamentare di Forza Italia Massimo Romagnoli, arrestato nel 2014 per un traffico di armi con la Colombia poi discolpato nel 2017 e che si è sempre detto "vittima di un complotto". Riguardo a Patamia il pubblico ministero ha fatto riferimento a delle foto che lo stesso aveva pubblicato su Twitter e lo ritraggono nel settembre 2021 con alcuni vertici del centrodestra.

La parte ravennate del processo è in verità limitata all’ambito lughese e cervese. Ieri si è parlato del primo con la testimonianza di Massimo Fuzzi, 61enne imprenditore faentino che aveva di fatto regalato il forno – con sede legale a Bagnacavallo – ai calabresi. L’uomo, ripetendo quanto già emerso in fase di indagini, nel 2017 intestò ai figli il Forno Imolese, ma dopo sei mesi se ne volle liberare in quanto "i ricavi erano uguali ai costi e non saremmo riusciti a soddisfare l’investimento richiesto dall’Ausl sulle strutture, sui 120-150 mila euro, pena la chiusura. Non trovammo finanziatori, poi un cliente ci disse il nome di chi voleva rilevare l’azienda: cedemmo le quote a costo zero, altrimenti sarebbe fallita". Più opaco il contesto intorno alla figura dell’amministratore delegato del forno, Domenico Rispoli, di Aversa, definito dal Fuzzi "totalmente incapace di fare quel mestiere, dopo due settimane sparì". E che "a tradimento, in quanto a forno già ceduto" si sarebbe auto liquidato 10mila euro, i soli soldi che c’erano in cassa. Cosa che irritò i calabresi e dai quali subì un’aggressione fisica. Ieri lo stesso Rispoli ha precisato che "non avevamo concordato un compenso", ridimensionandolo poi in "circa 2000 euro" e disconoscendo di averne presi 10mila. E ha ricordato che, una mattina dell’aprile 2018, chiamato dal Fuzzi per portare i libri contabili, salì da Aversa con l’amico Domenico Agorini, nella sede del forno incontrò gli acquirenti ma, a proprio dire, non sapendoli tali. "Mi dissero che non ero più io l’amministratore, non li conoscevo. Poi sono stato aggredito, mi hanno dato tre sberle e un calcio, e ho chiamato i carabinieri. Non ho capito perché". In precedenza aveva avuto un acceso colloquio telefonico sul passaggio di società, "uno con accento calabrese". A quell’incontro, tra gli altri, vi erano Eleonora Piperno col padre, e Antonino Carnovale, gli acquirenti oggi imputati. Irritati dall’ammanco, "lo hanno colpito con uno schiaffo – ha detto l’amico Agorini che l’aveva accompagnato in auto dal sud –, lui "reagì lanciando una sedia, poi fu inseguito (da Piperno padre). Io bloccai l’inseguitore che si divincolò e continuò a inseguirlo". In precedenza, ha detto Agorini, "sapevo da amici che Rispoli si stava mettendo nei casini, sono andato a casa sua a dirgli di stare attento, lui diceva ’tutto bene’". Il testimone non ha chiarito il perché fossero saliti da Aversa. Ma ricordava il Rispoli "nervoso, mi chiese di guidare perché lui non ce la faceva".

Lorenzo Priviato