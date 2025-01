"Il Podestà quartier generale del nuovo commissario"

Il Palazzo del Podestà come quartier generale della nuova struttura commissariale guidata da Fabrizio Curcio, da cui coordinare la ricostruzione della Romagna alluvionata.

La proposta arriva direttamente dal sindaco Massimo Isola, il quale si dice pronto ad allestire il Palazzo del Podestà, in piazza del Popolo, in un tempo utile di una manciata di giorni. Non è la prima volta che il Comune formalizza una proposta simile: lo fece già quindici mesi fa, ai tempi della nomina della prima struttura commissariale, quella guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo e composta in gran parte da uomini provenienti dai ranghi dell’esercito.

Con il passaggio del dossier della ricostruzione a una figura come Fabrizio Curcio, due volte capo della Protezione civile e dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, la proposta è sempre la stessa: "Vogliamo che si sappia che da parte nostra c’è il massimo impegno affinché la struttura commissariale possa avere un quartier generale il più vicino possibile ai cantieri per la ricostruzione – spiega il sindaco Isola –. Per il Podestà avevamo altri piani, ma possono aspettare: la ricostruzione è ora in cima alla lista delle esigenze".

In linea teorica una struttura commissariale analoga a quella di cui si era circondato il generale Figliuolo non troverebbe particolari difficoltà logistiche a fare del Podestà la sua base: si trattava di una struttura tutto sommato ‘leggera’ in quanto a numero di componenti, facilmente dislocabili nei tre principali ambienti ‘abitabili’ del palazzo, e cioè il Salone dell’Arengo e le due sale espositive poste nell’ex-albergo Corona. Ad oggi, tuttavia, non è chiaro quale impronta sceglierà di dare Fabrizio Curcio alla sua struttura commissariale: da quanti uomini sarà composta? Da quali ranghi proverranno? Solo dalla Protezione civile o anche dall’esercito o da altri corpi della Repubblica?

"Quesiti per i quali al momento non esiste risposta – ammette Isola – siamo tutti in attesa di sapere di più circa la nuova struttura".

Il modello che i sindaci romagnoli hanno più volte indicato quale quello che avrebbero preferito seguire già nel corso del 2024 è quello adottato da Giovanni Legnini quale commissario straordinario per gli interventi nei comuni dell’isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017.

Il modello scelto dall’ex-vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, ospite di un evento organizzato proprio a Faenza l’anno scorso, fu già allora indicato quale quello da prendere a esempio: una struttura che abbia la sua sede proprio sul territorio, vicino alle aree che sono state danneggiate dall’alluvione, con una catena di comando molto agile fra quello che è il vertice della piramide e le ‘ruspe’ in campo nei vari cantieri sparsi per le aree colpite dai tragici eventi dei mesi scorsi.

Un quartier generale letteralmente posto a poche centinaia di metri dal cantiere simbolo dell’alluvione – quello del nuovo Ponte delle Grazie – e a corto raggio dagli altri interventi colossali necessari nelle varie parti della Romagna, come le porzioni da realizzare ex-novo delle strade provinciali brisighellese e della Valletta, per arrivare ai nuovi ponti ferroviaria di Sant’Agata e di Boncellino, o ai pendii più a rischio a fianco dei binari della Firenze-Faenza.

Filippo Donati