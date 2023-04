Il poeta Buzzi alla Feltrinelli in dialogo con Galeati

‘Amore forte’ è il libro di Giacomo Buzzi pubblicato da Gruppo ‘Albatros il filo’, che sarà presentato alle 18 alla libreria Feltrinelli di Ravenna, in via Diaz 14.

"Ho sempre scritto poesie in qualche modo –racconta Giacomo Buzzi – ma non ho mai apprezzato la poesia fino a quando sono cresciuto. In quel momento mi ha investito un bisogno antico, quasi ancestrale, ho iniziato a sentire un senso comune, mio e di tutti, al di là del bene e del male, per questo la considero arte eterna".

A moderare l’incontro con Giacomo, 24 anni, nato a Lugo ma residente ad Argenta, sarà Nevio Galeati giornalista dell’Unità e del Resto del Carlino, presidente dell’associazione culturale Pa.Gi.Ne., di cui è un fondatore, direttore dal 2003 del festival di letteratura di genere ‘GialloLuna NeroNotte’.