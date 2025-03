"Il ponte a Porto Fuori tra un mese"

"Il ponte di Porto Fuori riaprirà solo a fine aprile". Così l’ing. Aldo Castellari, responsabile struttura territoriale Emilia-Romagna di Anas, "ha risposto il 20 marzo alla richiesta da me inviatagli". Lo dichiara Veronica Verlicchi, candidata sindaca de La Pigna.

Quest’ultima riporta parte del testo: "(...)A seguito di tale varo e delle ulteriori opere di completamento (realizzazione della sovrastruttura stradale, delle barriere, degli impianti, della segnaletica e delle finiture) sarà possibile procedere alla riapertura al traffico della statale alla fine del mese di aprile". Le ragioni del ritardo sono "sostanzialmente da ascriversi alle condizioni metereologiche. Motivazioni che, a dirla tutta, non ci convincono pienamente". Verlicchi cita un dirigente comunale che nulla sapeva "circa la proroga dei lavori. In prima battuta, la riapertura era stimata per il 31 marzo.