Il ponte Bailey a Faenza. Possibile proroga dei tempi

I tempi di abbattimento e di ricostruzione del Ponte delle Grazie difficilmente seguiranno i tempi di noleggio del ponte Bailey. E quindi con tutta probabilità dovranno essere stanziate ulteriori risorse per prorogare la presenza del collegamento temporaneo che dal centro di Faenza porta verso il Borgo. La progettazione e realizzazione del Ponte delle Grazie, che progressivamente è diventato il simbolo dell’alluvione, era stata affidata alla società di ingegneria interministeriale Sogesid. Per la progettazione del Ponte delle Grazie il generale Figliuolo aveva firmato, da commissario, alla ricostruzione l’ordinanza nella quale erano stati destinati 900mila euro per la progettazione. E inoltre, poco prima di terminare il proprio incarico, poi affidato all’ingegner Curcio, il generale Figliuolo aveva previsto "con un’ordinanza, al vaglio dei Ministeri competenti e all’intesa delle Regioni, risorse per 50 milioni di euro al fine di completare la ricostruzione del nuovo ponte della Motta, tra Molinella e Budrio, l’innalzamento del ponte delle Grazie, in Faenza, la demolizione del ponte della Pungella, in Traversara, e altri interventi per migliorare la sicurezza idraulica e viaria". Nel corso della scorsa settimana si è svolto il primo incontro tra l’amministrazione comunale faentina e Sogesid, durante la quale gli amministratori faentini hanno presentato alla società interministeriale "un documento di fattibilità trattante le possibilità di progettazione relativamente all’altezza del ponte, con particolare riferimento alla questione della sicurezza idraulica". Un passaggio propedeutico all’avvio di "un dialogo tra Società, Regione e Autorità di Bacino. Al momento non siamo in grado di dare tempi - ha evidenziato il vicesindaco di Faenza con delega ai lavori pubblici Andrea Fabbri -, Sogesid ha preso in mano la questione e deve affidare l’incarico di progettazione". La questione riguarda in particolare l’altezza del ponte e "la progettazione rispetto al franco idraulico delle piene del 2023 - ha rilevato Fabbri -. Sarà difficile rispettare le quote senza che prima vengano eseguite le opere di mitigazione. E senza il piano speciale i tecnici che saranno chiamati a fare i calcoli non avrebbero un riferimento". In ogni caso la società interministeriale si occupa di numerosi progetti ad alto impatto in tutto il territorio nazionale e quindi oltre a poter contare sulle tempistiche di affidamento individuate nelle ordinanze commissariali si potrebbe avvalere anche di un elenco fornitori ampio. L’opera però non è finanziata dal Pnrr, e quindi non avrà vincoli con tempistiche di brevità richieste per quel tipo di opere finanziate. Formalmente invece il ponte Janson Bridging, cioè il ponte Bailey è temporaneo, e quindi ha una data fino alla quale è contrattualizzata, che coincide con "la metà del 2026. Il Ponte delle Grazie non sarà fatto entro quella data, e non si può fare a meno del ponte Bailey" ha concluso Fabbri.

d.v.