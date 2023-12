Il ponte Bailey sul Ronco a Ghibullo

Questo è il ponte Bailey che permetteva l’attraversamento del fiume Ronco, a Ghibullo, per raggiungere Gambellara. Il ponte, al pari di tanti altri distrutti dagli eventi bellici, era stato montato dai militari subito dopo il passaggio del fronte e nel 1950, anno della foto, già erano a buon punto i lavori per la costruzione del ponte in muratura. Sul Bailey, che si reggeva su strutture metalliche, c’era il limite delle 30 tonnellate, il passaggio a senso alternato e il divieto di…frenata. La foto mostra anche come le sponde del fiume fossero tenute libere da alberi e arbusti.

A cura di Carlo Raggi