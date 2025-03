Il ponte dei sospiri. Chiuso da cinque mesi. I cittadini chiedono un incontro alla sindaca

E’ chiuso da cinque mesi il ponte sul Montone che separa San Pancrazio, frazione del comune di Russi e Ragone (Ravenna). Il ponte sulla provinciale 5 Roncalceci-Molinaccio, strada strategica per la mobilità, è infatti chiuso per lavori di adeguamento statico e sismico dal 7 ottobre. Prima che aprisse il cantiere, l’inaugurazione del nuovo ponte era stata annunciata per questa primavera con un possibile slittamento della fine lavori al massimo entro il 30 giugno. Si trattava di “demolire l’impalcato del ponte esistente, mantenendo le due ‘spalle’ su cui appoggiare il nuovo impalcato“, una struttura metallica da tempo pronta e depositata nel cortile di un’azienda della zona. "Il cantiere non aprirà finché non avremo tutti i pezzi necessari anche l’ultimo chiodo, qui pronti", disse in un’animata assemblea la sindaca Valentina Palli.

Gli intoppi non sono mancati, i lavori sono stati fermi per diverse settimane quest’inverno, per la ‘scomparsa’ della gru grande, poi riapparsa nella seconda metà di gennaio ed è evidente che l’apertura non è vicina. Le dichiarazioni ufficiali oggi parlano di apertura entro il 30 giugno, giorno inizialmente indicato come data limite. Ma cittadini e commercianti di San Pancrazio chiedono a gran voce che la sindaca Palli venga in paese a confrontarsi parlare con loro: perché anche il 30 giugno, a loro che osservano il ritmo dei lavori sul ponte, sembra un miraggio. E si chiedono perché sul ponte non si può lavorare con il ritmo e le forze impiegate nel vicino cantiere del gasdotto. Soprattutto perché i disagi e il danno economico conseguenti la chiusura non sono indolori.

"Il danno sul paese lo si vede a occhio nudo – ha detto Luisa Calderoni, nel corso di un’assemblea convocata dal consiglio di zona – tutta la gente che lavora sulla Molinaccio soffre, se perde anche il mese di giugno, non so". "Entro fine febbraio era programmata la demolizione, se continuano di questo passo con due persone che sbatacchiamo a destra e manca chissà", ha aggiunto la farmacista Carlotta Farneti. "Dopo tutti questi mesi sono ancora lì che smontano", ha aggiunto Antonella Giardini.

"I lavori vanno a rilento per forza – afferma Massimo Fussi, gestore del distributore Esso sulla Molinaccio –, il venerdì pomeriggio e il lunedì mattina nessuno lavora. Sono passati cinque mesi dall’inizio lavori e non hanno ancora finito di demolire, che debbo pensare. Io lavoro sul passaggio delle auto, l’incasso perduto è importante, ma da aprile mi mancherà anche il traffico verso il mare". Palli sottolinea "che stiamo rispettando il cronoprogramma. La data ultima per chiudere l’intervento è il 30 giugno. Sappiamo che il cantiere è penalizzante per le attività economiche, specie quelle di San Pancrazio, ma il ponte andava fatto, l’alternativa era che crollasse. Un’assemblea? Verrà convocata, ma per parlare di temi territoriali, non solo del ponte. Ripeto: stiamo rispettando i tempi".

Claudia Liverani