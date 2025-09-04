Il ponte di Grattacoppa. È costato il 50% in più

Materiali difficili da trovare e costosi, inflazione. Negli ultimi anni tutte le opere pubbliche hanno subito rincari, talvolta anche a posteriori. È il caso del ponte di Grattacoppa, per il quale qualche giorno fa una determina dirigenziale ha stabilito costi aggiuntivi per 51mila e 704 euro, dovuti ai rincari relativi al periodo dal 1 agosto 2022 al 31 dicembre dello stesso anno. La struttura quindi, che è stata ricostruita del tutto e per la quale i lavori sono terminati il 1 luglio 2023, costa ora in totale 4 milioni e 174mila euro. È il 50% in più rispetto al costo iniziale, ovvero quasi 1 milione e 400mila euro aggiuntivi (1 milione e 374mila euro, per la precisione).

Questo infatti non è il primo rincaro e non è nemmeno l’unica opera pubblica i cui costi sono aumentati sensibilmente dopo la fine del cantiere. Inizialmente per il ponte di Grattacoppa, una struttura innovativa a campata unica, era stata preventivata una spesa di 2 milioni e 800mila euro. A fine giugno 2022 si aggiunsero 80mila euro per una variazione del progetto.

La prima revisione dovuta ai rincari è arrivata a gennaio 2024, sei mesi dopo la fine del cantiere: 278.312 euro in più. Da allora ci sono state almeno cinque revisioni: è la legge stessa che impone di rivedere i prezzi a causa dell’inflazione. E difatti ci sono stati aumenti per diverse opere pubbliche, tra cui il Palasport, la Classense, il Parco marittimo, la Rocca Brancaleone, il rifacimento di via Bonifica a Porto Fuori, il risanamento di argini e dossi della pialassa Baiona e molto altro.

Il decreto legislativo 50 del 2022 prevede infatti che "per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori (...) aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati".

Sara Servadei