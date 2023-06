Il ponte di Grattacoppa Finalmente lavori finiti Sabato la riapertura Chiuso da oltre 2 anni

I residenti non ci speravano più, dopo oltre due anni di cantiere (e di intoppi). E invece, finalmente, è pronto il ponte di Grattacoppa. Il 1 luglio è la data che tanti in zona aspettavano: da sabato, insomma, Torri e Savarna torneranno a essere divise solo da qualche centinaio di metri, e non solo in linea d’aria. Ieri l’annuncio del Comune in una nota stringata: "Nella giornata di sabato 1 luglio è prevista l’apertura al transito del ponte di Grattacoppa. I lavori di asfaltatura sono terminati e oggi (ieri, ndr), martedì 27 giugno, sono in corso quelli relativi all’installazione dei guard rail, dei giunti e della segnaletica. Nel mese di luglio verranno svolte ulteriori lavorazioni senza necessità di interrompere la circolazione".

Arrivare fin qui è stata dura. Quando il ponte sul Lamone è stato chiuso – era l’8 marzo 2021 – la promessa era che sarebbe stato per un anno: un tempo già considerato lunghissimo, con le attività preoccupate per le ricadute. Il progetto, però, si è sempre presentato come futuristico: una struttura più alta e con meno campate per motivi idrogeologici, in materiali all’avanguardia. Costo da capogiro: 2 milioni e 800mila euro, divenuti poi 880. Ma a fine febbraio 2022, alla data prevista di fine cantiere, i lavori sono ben lontani dall’essere terminati. Arriva una proroga, motivata con i ritardi nell’arrivo dei materiali, fino a fine maggio. Nella primavera del 2022 si svolge in effetti una parte consistente del lavoro: l’installazione della mastodontica struttura delle tre campate del ponte, con una maxigru arrivata da Torino. Sembra fatta, e invece i problemi sono appena iniziati. Durante l’estate del 2022 i residenti infatti iniziano a lamentare l’abbandono del cantiere. In seguito emerge che erano in effetti sorti dei dubbi sul progetto e che la ditta, la Rcb di Bologna, aveva chiesto sopralluoghi più approfonditi. Variazioni al progetto ne fanno lievitare il costo di 80mila euro.

A settembre i residenti scendono in strada in protesta con i cartelli, sia da una parte del ponte che dall’altra: chiedono tempi certi e ristori, a fronte dei tanti chilometri percorsi in più sulla trafficata Reale per raggiungere l’altra sponda del fiume. In ottobre i lavori ripartono timidi, ma i residenti sono sempre arrabbiati e in tanti pensano che anche la riapertura del cantiere sia solo un modo per placarli: e così un gruppo si presenta in Consiglio comunale e si scaglia contro il sindaco. Sullo sfondo, i rapporti tra il Comune e la ditta che esegue i lavori sono sempre più labili, tanto che lo scorso marzo in un’assemblea il sindaco annuncia l’intenzione di Palazzo Merlato di fare causa. Dal 26 dicembre scorso non vengono concesse altre proroghe al cantiere: la ditta continua a lavorare al prezzo di una penale. E non mancano nuovi dissidi: più volte, di cui l’ultima lo scorso 16 giugno, le prove di carico del Comune danno responso negativo, tanto che la ditta deve rifare più volte le due rampe di accesso al ponte.

Ora ci siamo, finalmente. Si riapre il ponte. Era ora.

