Il ponte di Ragone: "Aperto entro un mese"

Ponte Ragone – San Pancrazio: entro il 30 novembre, salvo nuovi imprevisti, sarà riaperto al traffico veicolare. In Provincia si sono incontrati la presidente e sindaca di Russi Valentina Palli e i consiglieri di zona di San Pancrazio e Ragone. La sindaca ha confermato che i lavori, dopo la demolizione del vecchio ponte, procedono pertanto l’apertura entro il 30 novembre sarebbe confermata.

"Oggi i due lati del ponte sono uniti – afferma – la struttura metallica è stata tutta montata. Ora debbono fissare i giunti e l’intelaiatura, poi si potrà procedere alla gittata del cemento e infine all’asfaltatura. Ora il ponte si vede, nelle acque del Montone non ci sono più impalcature e sostegni. L’unico inciampo potrebbe essere costituito da grandi e prolungate piogge sul cemento fresco appena gettato. Speriamo non accada. In ogni caso i lavori al momento rispettano il cronoprogramma, per cui sono fiduciosa".

Il cronoprogramma è il secondo, visto che il primo prevedeva la riapertura a entro giugno, fatto non avvenuto per l’iniziale lentezza del cantiere, poi per ritardi con le gru necessarie per smontare il vecchio manufatto e infine per la piena del Montone in primavera, che erose un argine.

Il ponte è chiuso da un anno, dal 7 ottobre 2024 per la necessità di un intervento di adeguamento statico e sismico finanziato dal Governo, già nel 2018, con un 1 milione e 100mila euro. Del vecchio ponte, aperto nel 1934 e bombardato durante la guerra, sono state conservate le due spalle sugli argini di San Pancrazio e Ragone, mentre è stato demolito tutto il soppalcato, ovvero la struttura di attraversamento. Il nuovo manufatto avrà una sede stradale più larga, 11 metri di cui 8,5 metri la larghezza del vecchio ponte, destinata agli automezzi, i rimanenti 2,5metri rimanenti a pista ciclopedonale protetta.

I ritardi nell’esecuzione dei lavori - inizialmente si era parlato di 6 mesi di chiusura - oltre a esasperare i residenti delle due frazioni, per la lunghezza dei tragitti alternativi, hanno creato alle attività commerciali di vicinato per lo più concentrate a San Pancrazio, danni economici per qualcuno anche molto pesanti.

"A questo punto - conclude Palli – mi interessa che il 30 novembre il ponte sia asfaltato, abbia fatto e superato le prove di carico e di collaudo, ovvero che sia transitabile. Se la pista ciclabile o l’illuminazione non saranno complete finiremo il tutto entro l’anno. Ma il 30 lo voglio aperto".

