Il ponte medievale distrutto dalla piena

Si devono a un artista come Romolo Liverani le vedute ottocentesche di Faenza che permettono la ricostruzione dell’urbanistica dell’epoca. Fra le centinaia di ‘vedute’ ecco quella del ponte medioevale (un rifacimento di quello romano) sul Lamone, in Borgo, semidistrutto dalla piena del 1842. Nell’immediatezza fu costruita una passerella in legno (si intravede) e poi fu realizzato il ponte distrutto dalle bombe di ormai 80 anni fa. Ieri nell’articolo sul ritrovamento di reperti del ponte romano erroneamente compariva invece che a essere distrutto dalle bombe era stato il ponte medievale.

A cura di Carlo Raggi