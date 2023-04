Il ponte mobile chiuso per un mese

Sarà una corsa contro il tempo per rendere nuovamente percorribile il ponte mobile in occasione del weekend del 2 Giugno. Altrimenti, al caos viario già prevedibile nei giorni infrasettimanali, si aggiungerà quello ancor più consistente in uno dei ponti estivi più attesi. Dall’8 maggio il ponte mobile che congiunge due parti della città, quella a destra (via Trieste) e quella a sinistra (via delle Industrie) del Canale Candiano, resterà chiuso per importanti lavori di manutenzione. Il cantiere si protrarrà fino all’8 giugno, quindi, per un mese, anche se l’obiettivo è chiudere prima i lavori. Il Ceir, che dovrà eseguirli attraverso le imprese consorziate, rifarà la carreggiata in resina speciale, che richiede una particolare applicazione e ‘maturazione’. Da sola, questa operazione necessita di una ventina di giorni. Verranno rifatti, inoltre, gli impianti oleodinamici che servono per sollevare l’infrastruttura, mentre altri componenti verranno sostituiti con tecnologie più avanzate. Il traffico pesante, che fino al 7 maggio percorrerà la Romea per poi raggiungere il ponte mobile, per andare al porto utilizzerà l’Adriatica e accederà alla Classicana per arrivare allo scalo marittimo. Sulla statale 16 sono in corso lavori particolarmente impattanti ed è prevedibile la formazione di lunghe file. Auto e moto percorreranno una viabilità alternativa attraverso strade urbane.

l. t.