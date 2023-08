Il ponte mobile non chiuderà

È bastato un erroneo post su Facebook per scatenare una bufera social. Ieri pomeriggio nella pagina Facebook della polizia locale di Ravenna è comparso l’avviso (erroneo) della chiusura del ponte mobile dal 29 settembre all’8 agosto. Il post è stato rimosso dopo una mezz’oretta e sostituito con quello corretto: sarà inibita la movimentazione del ponte quindi il traffico veicolare continuerà a circolare normalmente, sarà solo il traffico navale a subire limitazioni perché, in pratica, a causa dei lavori di manutenzione il ponte non si potrà alzare. Ma è bastata la mezz’oretta di errore a scatenare i commenti più disparati: dalla rabbia all’ironia per quella che sembrava l’ennesima chiusura. Alberto Ancarani di Forza Italia scrive: "Su input dello scrivente gruppo consiliare comunale, la coordinatrice regionale di Forza Italia Emilia Romagna, Rosaria Tassinari, ha presentato una interrogazione parlamentare, depositata a inizio agosto, circa la gestione da parte di Autorità di sistema portuale del ponte mobile e della sua manutenzione, affinchè il governo possa accendere un faro ed eventualmente richiamare direttamente presidente e segretario Generale dell’Autorità, su un disagio gravissimo che ravennati, turisti e operatori portuali sono costretti a subire".