Il ponte mobile resta chiuso Scatta la polemica politica "Subito tempi e costi certi"

Serviranno alcuni giorni per conoscere l’esito del sopralluogo dei tecnici al ponte mobile, nuovamente chiuso al traffico sabato. Le verifiche riguardano la posa del nuovo manto stradale, per la cui lavorazione l’infrastruttura che unisce le due sponde del Candiano è stata chiusa dall’8 maggio all’8 giugno. Sabato mattina un incidente stradale ha richiamato l’attenzione sull’eccessiva scivolosità della resina speciale utilizzata per il manto stradale. Le verifiche eseguite ieri porteranno a un parere tecnico nei prossimi giorni. Per ora il ponte resta chiuso.

Aperto anche il dibattito politico sulla vicenda. "La Regione certifichi tempi e costi certi per la riapertura del ponte mobile di via Attilio Monti a Ravenna, infrastruttura di notevole importanza per la città, attraversato da circa 2.000 veicoli al giorno, e oggetto già di numerose chiusure e cantieri di ripristino". Lo chiede il consigliere regionale della Lega, Andrea Liverani, che ha presentato un’interrogazione alla giunta Bonaccini. Liverani osserva che "negli ultimi mesi il ponte è stato oggetto di numerosi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione. L’ultimo intervento è durato circa un mese, dall’8 maggio all’8 giugno, e si è concluso con il rifacimento del manto stradale". Sabato 10 giugno, in seguito a un incidente stradale, una nuova chiusura con l’accesso al ponte transennato dalla polizia locale. L’esponente della Lega chiede alla giunta regionale "a quanto ammontino i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenuti fino a oggi, quale azienda abbia svolto i lavori di manutenzione durante l’ultimo intervento straordinario e se si sia stato fatto un collaudo prima dell’ultima apertura".

Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna,Città-Forese-Lidi, e Gianfranco Nicola Rolando , capogruppo Lega Salvini Premier, affermano che "riaprire il ponte mobile senza aver verificato la sicurezza del manto stradale è ciò che si può definire un atteggiamento irresponsabili. E lo si è visto subito, purtroppo, con l’incidente che ha causato l’ennesima chiusura del ponte sine die. Un incidente che per fortuna non ha avuto esiti drammatici". I due esponenti politici chiedono le dimissioni del presidente dell’Autorità portuale.