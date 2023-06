Il ponte mobile riaprirà il 9 giugno

I lavori di manutenzione straordinaria, a cura dell’Autorità Portuale di Ravenna, ritenuti"necessari ed urgenti" per garantire la sicurezza del transito veicolare sul ponte mobile sul canale Candiano, si concluderanno giovedì 8 giugno. La chiusura del ponte è stata fonte di polemiche, soprattutto per i problemi al traffico.

"Non è stato possibile a causa dell’alluvione finire i lavori prima del 2 giugno, permettendo in questo modo la riapertura in concomitanza con la Festa della Repubblica – spiega l’Autorità portuale in una nota – . La ditta che sta eseguendo gli interventi, lavorando sette giorni su sette, sta però concludendo le attività previste, la cui ultimazione si stima sia l’8 giugno prossimo, La riapertura del ponte mobile al traffico veicolare è dunque al momento confermata nella giornata di venerdì 9 giugno".