Il ponte sul Montone. Slitta ancora l’apertura. Si andrà a settembre

Estate con il ponte sul Montone ancora chiuso. Per quanto non ancora diffusa ufficialmente, la notizia dell’ennesimo rinvio dell’apertura del ponte ha già fatto il giro fra gli abitanti e i commercianti di San Pancrazio e Ragone, le comunità più danneggiate dalla chiusura. I lavori per il rifacimento del ponte su cui corre la provinciale n. 5 non saranno terminati prima della fine dell’estate. "Una data certa ancora non c‘è – conferma Valentina Palli, sindaca di Russi e presidente della Provincia – lunedì mi confronto coi dirigenti dei lavori pubblici della Provincia e spero di poter essere più precisa. Ma non sarà aperto prima di settembre".

Si tratta dell’ennesimo rinvio: prima dell’inizio lavori, il 7 ottobre, si parlava di un intervento di quattro mesi, poi di apertura entro marzo, per arrivare poi al 30 giugno, data limite che pareva invalicabile. E invece…. "Invece gli intoppi non sono mancati – dice Palli – i primi, la lentezza del cantiere e difficoltà nel reperire una gru adeguata, imputabili all’impresa. Poi l’allerta meteo del 14 marzo ha imposto lo smontaggio delle impalcature e la piena ha eroso l’area golenale, ed ora per riprendere attendiamo il via libera con nuove prescrizioni dall’autorità fluviale regionale. Per questo è tutto fermo – conclude – ma avere notizie certe su ripresa e tempi di esecuzione dei lavori".

I dirigenti dell’ufficio lavori pubblici della Provincia nei giorni scorsi hanno incontrato i rappresentati dei consigli di circoscrizione di Ragone Roncalceci e San Pancrazio per informarli. "Di fatto ci è stato detto che i lavori ora sono fermi a causa dell’erosione e che finora si è lavorato con estrema lentezza. Si attende il libera dall’autorità fluviale regionale, e lavorando in due mesi si potrebbe completare il tutto; ma temo che nessuno voglia dare un via libera in maggio, temendo altre piene".

Le voci corrono e confermano i timori degli abitanti di Ragone e San Pancrazio, che hanno sempre denunciato la lentezza dell’esecuzione, la scarsità del personale nel cantiere e i lunghi periodi di fermo. "Il disagio è grande – affermava qualche giorno fa Lorena Corzani, titolare del Conad cittadino – ma attendo fiduciosa il 30 giugno o comunicazioni ufficiali. Ho 11 dipendenti bravissimi, che in questi mesi si sono scalati le ferie". Massimo Fussi, gestore del distributore di benzina di San Pancrazio. "Lunedì sera c’è un incontro al centro civico –afferma Massimo Fussi, gestore del distributore di benzina di San Pancrazio – ma si parla di settembre, qualcuno del 2026. Solo in aprile ho venduto 10mila litri in meno rispetto all’aprile di un anno fa. Perdere la stagione del mare fino a ieri era impensabile, oggi è realtà. Si rendono conto? E non mi parlino di sconti sulla Tari".

