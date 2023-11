Il ponticello sullo scolo Lama in via Trieste sarà ricostruito

Entro dicembre di quest’anno sarà approvato il progetto per la demolizione e ricostruzione del ponticello sullo scolo Lama, nella zona del Pala De Andrè. Nei giorni scorsi il servizio strade del Comune ha approvato il relativo progetto di fattibilità, la spesa complessiva prevista è di 700mila euro. L’intervento consentirà al manufatto di sopportare carichi maggiori, aumentando così la sicurezza stradale e la funzionalità idraulica dello scolo. Già a novembre del 2002 il ponticello era stato chiuso a causa dell’innalzamento dell’acqua del canale. Ma fu soprattutto con l’alluvione di maggio, quando il ponte fu nuovamente chiuso, a spingere il Comune a un’ispezione urgente per valutare la conformità e la tenuta del manufatto. A seguito del controllo emerse che lo stesso presentava un degrado strutturale molto avanzato e la sede stradale fu ridotta, limitando il carico a 3,5 tonnellate. Con i nuovi lavori l’impalcato sarà sostituito con uno in acciaio o in travi prefabbricate e soletta in cemento armato.