’Il popolo delle donne’. Il regista Yuri Ancarani: "Un film per spiegare la violenza di genere"

L’artista ravennate Yuri Ancarani questa sera alle 21 sarà al cinema Mariani per presentare il suo ultimo lavoro ‘Il popolo delle donne’. Verrà proiettato al Gulliver di Alfonsine il 23 e poi al Sarti di Faenza l’11 dicembre.

Il film ha vinto il premio Acacia 2023 e il 3 settembre scorso è stato presentato durante le Giornate degli autori alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. La protagonista, la psicanalista Marina Valcarenghi, seduta dietro una cattedra nel giardino del cortile della Legnaia nell’Università degli studi di Milano, offre allo spettatore una dissertazione sulle cause della violenza sulle donne e sulle possibilità di contrastarla.

Ancarani, perché ha scelto il tema della violenza sulle donne?

"È un tema pericoloso. Se ne parla molto, ma senza cercare di capire, in Italia si dà spazio al dibattito opinionista, nel quale ognuno dice quello che pensa, ma senza dare informazioni".

Invece il suo lavoro vuole dare spiegazioni.

"È stato realizzato proprio per dare voce a una persona preparata, competente, che in maniera semplice dà spiegazioni fondamentali per comprendere, dare consapevolezza, correggere comportamenti quotidiani. È difficile, perché viviamo agganciati a stereotipi di cui non riusciamo a liberarci".

Il film è strutturato come una sorta di lectio magistralis.

"Era l’unica formula possibile. Se fai un film di finzione, racconti una vicenda legata a uno stupro, a una violenza, appaghi solo la morbosità dello spettatore e il suo desiderio di arrivare alla scena di sesso finale. Se poi la scena non c’è, rimane la delusione, non c’è niente di educativo, solo l’utilizzo della violenza come elemento di intrattenimento ed è volgare. La formula del documentario tradizionale, con le interviste, provoca nello spettatore rabbia o pena e impedisce un processo di comprensione, di acquisizione delle informazioni".

‘Il popolo delle donne’ invece che cos’è?

"È un ‘cinema saggio’, di informazione, il plot è molto semplice, però cattura, è una sorta di lectio magistralis che tutti devono vedere".

Lei si è accorto di avere l’esigenza di fare questo lavoro durante i suoi viaggi all’estero. Per quale motivo?

"Viaggio molto, tra Cina e Stati Uniti e anche in Paesi attorno all’Italia. E mi accorgo che viviamo in un Paese con l’attitudine al lamento, in particolare su problematiche che, in verità, fuori dall’Italia sono piuttosto irrilevanti. Vale anche per le realtà più piccole, ad esempio, leggere dei problemi di Ravenna per me è rilassante, fa anche un po’ ridere, perché quando si denuncia il degrado in una città come questa, significa che non ci si rende conto di quello che c’è fuori. Allo stesso tempo mi rendevo conto che quello della violenza sulle donne è un grave problema italiano di cui, proprio perché reale, si parla male, con imbarazzo. Nessuno sa cosa dire, lo si vede anche nei fatti di cronaca, non si sa neanche quali parole utilizzare, quali sono le parole giuste".

Come è stato accolto il film nelle sale?

"Siamo partiti benissimo, io lo presento nel primo giorno di proiezione nelle varie città e i cinema sono sempre pieni. Ma la cosa che mi piace davvero è che alla fine le persone ne parlano, significa che rimane. Non è detto che si sia d’accordo su tutto, anzi ci sono alcuni concetti che procurano fastidio, non è facile sentirsi dire certe cose. Ma crea gli stimoli per parlare del problema nel modo giusto".

Annamaria Corrado