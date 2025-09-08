Il popolo di Laura Pausini: "Ragazzi sono ancora viva ma il museo c’è già"

Ancora un pomeriggio di ’gloria pop’ per Solarolo, che ieri pomeriggio ha ospitato il taglio del nastro del Museo Pausini. "Sono ancora viva, ma il museo c’è già!" ha detto ’la Divina’ all’inizio del suo lungo show improvvisato su un mini-palco appena fuori dalla villetta di via Santi che, ora, si trasformerà da sede del fan club a vero e proprio museo, con promesse di pellegrinaggio di fan da tutto il mondo. Il museo aprirà al pubblico il 13 settembre. In tantissimi erano qui già sabato, intrattenuti da Laura Pausini al PalaCattani di Faenza, nel raduno dedicato agli iscritti al fan club. E ieri il bis, con l’happening (festoso e correttissimo) con la gente di paese felicemente mischiata a fan provenienti da tutto il mondo.

"Uscivo da questo cancello e nessuno mi considerava – ha esordito Laura Pausini con la consueta franchezza – ma già dopo la vittoria di Sanremo 1993 vidi arrivare gente con le tende che mi aspettava. Mio babbo Fabrizio capì che qui poteva starci la sede del mio fan club". Fabrizio Pausini assoluta co-star dell’evento di ieri e supporto decisivo nel percorso artistico della figlia, soprattutto per la gestione dei rapporti con il pubblico. "Nel museo – ha raccontato la star mondiale apparsa in forma smagliante, vestita con un tailleur pantalone nero – troverete i vestiti delle occasioni importanti, gli spartiti originali, i regali, gli strumenti musicali, le foto e i giornali, tutta roba conservata da quell’accumulatore seriale che è mio babbo. E una stanza, curata da mia figlia Paola, ospiterà tutta l’oggettistica del film ’Piacere di Conoscerti’". Nel film la cantante immagina la vita di paese, comunque gratificante, che avrebbe condotto se le cose nella musica non le fossero andate bene.

Sul palco, acclamata dai fan, Laura Pausini ha eseguito il singolo ’La mia storia fra le dita’, cover di un successo di Gianluca Grignani, proposto in versione multilingue, con strofe in italiano, francese, spagnolo e portoghese, accompagnata alla chitarra dal marito Paolo. E poi il lungo dialogo con il suo pubblico, tra battute in dialetto romagnolo, risate e riflessioni, nel quale hanno trovato spazio ricordi di gioventù, l’adorata Carrà (duetto con il pubblico su ’A far l’amore comincia tu’, il ricordo di Baudo "un secondo padre", il dolore per i danni dell’alluvione, costati una parte del materiale che sarebbe potuto entrare nel museo e ancora adesso capaci di presentarsi sottoforma di acqua che affiora da pavimenti e muri.

Nel finale sono saliti sul palco la sindaca di Solarolo, Maria Diletta Beltrani, amica di gioventù, che ha omaggiato Laura proponendo le sue canzoni nell’atrio della stazione e il parroco, col quale la star ha improvvisato un duetto intonando ’Servo per amore’, testimonianza del ruolo importante della chiesa nella sua crescita.