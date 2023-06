Il portalettere ‘angelo del fango’ "Arrivare alle persone è il mio lavoro"

Ha passato il weekend scorso a spalare e pulire case e cantine dal fango. Lui è Riccardo Ravaioli, portalettere del Centro distribuzione di Lugo, che copre i territori di Conselice, Lavezzola, Massa Lombarda, Voltana, Bagnara, Solarolo e Sant’Agata sul Santerno. "Sono iscritto a un gruppo sul canale social Telegram, che conta circa 700 persone – racconta Ravaioli –. Qui, una volta data la disponibilità, si viene convocati per dare una mano nelle situazioni di difficoltà. Dal vivo ci si rende davvero conto della catastrofe e c’è ancora tanta preoccupazione. Cerco di offrire il mio contributo come volontario: grazie al mio lavoro conosco ogni strada e vicolo, anche vie alternative per raggiungere gli abitati più isolati e in questo modo riesco a indirizzare gli altri ragazzi. Mi sorprende vedere che spesso sono gli stessi abitanti che aiutiamo a incoraggiare noi che andiamo in loro soccorso".

A Conselice c’è una zona ancora sommersa, a Solarolo si fatica a camminare per strada. "È scattata però una solidarietà che ci permette in qualche modo di raggiungere tutti – continua Ravaioli –. Raggiungere le persone è il mio lavoro come portalettere: nei miei giri quotidiani spesso vengo assalito da emozioni diverse perché è una situazione surreale. In certi punti, nelle case dove vado a consegnare la posta, le macerie sono più alte di me. Capita che mentre consegno la posta qualcuno è contento di vedermi, mi racconta cosa ha perso e qualche volta mi chiede una mano per aiutarlo a spostare qualcosa. Mi ringraziano per un servizio che per noi è un dovere ma grazie al quale trovano il conforto di un contatto, di un sorriso e in questo momento anche di un abbraccio di consolazione".

Il Centro distribuzione di Lugo, dopo essere rimasto chiuso per forze maggiori nei giorni di allerta, è tornato operativo da qualche giorno. "Stiamo facendo di tutto per riprendere la normale attività e consegnare la posta dove si può arrivare in sicurezza – racconta la responsabile Maria Pina Iarussi – anche se molte abitazioni restano ancora isolate".