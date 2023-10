Il porto all’Ece’a Varsavia. Incontri con i partner europei

Forte la presenza degli operatori italiani e del porto di Ravenna a Varsavia, in Polonia, per partecipare nel week end scorso all’edizione 2023 di "ECE, European Commodities Exchange", l’appuntamento internazionale durante il quale si incontrano tutte le aziende del settore delle commodities alimentari a livello mondiale, insieme alle più importanti imprese della filiera logistica di questo settore. Il porto di Ravenna ha preso parte alla manifestazione, che si conferma il principale appuntamento internazionale con 3.700 operatori presenti, per capire quale sia il futuro di questo mercato, avviare nuovi contatti e consolidare collaborazioni.

"Il porto di Ravenna – dichiara il direttore operativo dell’AdSP, Mario Petrosino – è storicamente leader nella movimentazione di cereali, granaglie, farine, semi oleosi, basti pensare che nel 2022 ne sono state movimentate 5,2 ml tonnellate". "La scelta, prima volta per l’Autorità Portuale, di avere uno stand è stata giusta – aggiunge - come dimostrano i tanti contatti di nuove imprese interessate al nostro porto e alle sue aree di sviluppo, oltre ovviamente a tante imprese (broker, importatori, agenti, spedizionieri) che abitualmente utilizzano il nostro scalo, a cui abbiamo potuto illustrare nel dettaglio i lavori in corso nel porto e i nostri progetti. Posso affermare, senza il timore di essere smentito, che quando avremo terminato i lavori dell’Hub, consolideremo significativamente la nostra leadership". Numerosi gli esponenti del cluster ravennate. "Abbiamo dimostrato ai trader internazionali che il porto di Ravenna sa essere al centro della politica industriale nazionale, europea e internazionale, con strutture materiali (banchine e magazzini) e immateriali (digitalizzazione e semplificazione amministrativa) su cui siamo pronti a investire, con conoscenze e capacità all’avanguardia", dichiara Alessandro Santi, titolare e ad di Sagem. Dunque, non può che essere quello di Ravenna il porto di riferimento per l’agroalimentare italiano. Per Carlo Licciardi, ravennate, ad di Cofco e presidente dell’Associazione nazionale Cerealisti (Anacer) "è un’occasione per incontrare esportatori europei, in particolare ucraini".

Licciardi sottolinea che "per il futuro servono infrastrutture per accogliere prodotti dall’Europa centrale e dall’est". Tra l’altro, Anacer ha deciso nei giorni scorsi di donare 15mila euro al Comune di Ravenna per i danni dell’alluvione. Anche Davide Busani di Viglienzone Adriatica avanza due riflessioni. La prima, legata proprio alle infrastrutture, crea molte tensioni sul mercato: "La guerra in Ucraina e le difficoltà di approvvigionamento via mare fanno diminuire i volumi verso l’Italia ed emerge l’esigenza di utilizzare modalità di trasporto come treno e camion". La seconda riflessione si riferisce al tema della sostenibilità e della necessità di uniformarsi alle indicazioni dell’Ue secondo cui soia e mais da gennaio 2025 non potranno venire da zone deforestate.

Maria Vittoria Venturelli