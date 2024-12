Il Porto dei Piccoli porta doni natalizi ai bambini ricoverati

Anche quest’anno, Il Porto dei Piccoli, fondazione che dal 2005 è impegnata nel supporto ai bambini ospedalizzati e alle loro famiglie, ha deciso di portare un po’ di dolcezza nei reparti pediatrici. In occasione delle festività, ha donato panettoni artigianali agli ospedali di Ravenna, Faenza e Lugo, regalando momenti di gioia ai piccoli pazienti e ai loro cari. "Questo dono, simbolo delle tradizioni natalizie, è un modo per trasmettere vicinanza, affetto e calore in un periodo dell’anno che può essere particolarmente delicato per chi è costretto a trascorrerlo lontano da casa. Il Natale è fatto di piccoli gesti che scaldano il cuore", affermano dalla Fondazione. Ad accogliere i donatori, il dirigente medico della Pediatria, professor Federico Marchetti, e il personale dell’Unità operativa.