’Il porto delle storie’ con Lucarelli e Wu Ming 1

Raffaella Romagnolo, Carlo Lucarelli e Tiziano Scarpa. Questi alcuni dei protagonisti del festival ’Il porto delle storie’, organizzato da biblioteca comunale, assessorato alla cultura e associazione e Rapsodia. Tutti gli incontri, gratuiti, si svolgeranno al teatro comunale alle 21. Si comincia sabato 7 dicembre con l’autrice Raffaella Romagnolo, già candidata al Premio Strega, col suo libro ’Aggiustare l’universo’. Siamo nell’ottobre del 1945, l’anno scolastico inizia in ritardo. È il primo dell’Italia liberata e non è semplice ripartire dalle macerie. Domenica 8 salirà sul palco una straordinaria artista, cantante, attrice e scrittrice: Saba Anglana, ci farà immergere nella storia, anzi, nelle storie; quelle che legano la sua famiglia – che partì dall’Etiopia nel tempo in cui l’Italia la voleva sottomettere – e quella di una sua zia che, pur vivendo in Italia da quasi 50 anni, ancora lotta per avere la cittadinanza, di più, per avere un’identità. Venerdì 20 una produzione a firma Rapsodia: Carlo Lucarelli racconta The Clash e noi, ovvero la storia di una delle band più amate di sempre, una band che va ben oltre il punk; nel farlo si appoggia a una scaletta di brani scritti da Joe Strummer e soci riletta da un duo di giovani talenti bolognesi Jack Belly. Il 21 torna uno spettacolo che si è già fatto conoscere, sia per la narrazione di Emiliano Visconti, sia per la superba voce di Cristina Di Pietro. ’Mina, le infinte metamorfosi’, ripercorre le sfide e le peripezie di una delle dive più amate e forse meno capite della storia della musica italiana. . Ad accompagnarla un trio di eccezione, con violoncello, viola e pianoforte. Il 17 gennaio Tiziano Scarpa con una delle sue funamboliche letture sceniche: ’ Groppi d’amore nella scuraglia’. Sabato 18 chiusura alla grande con la presenza di Wu Ming 1 che, in dialogo con Emiliano Visconti, porterà i presenti nel suo nuovo romanzo solista, ’Gli uomini pesce’. Un romanzo vertiginoso in cui si ripercorre la storia non solo di una vita, ma

di un insospettato intrico di esistenze. Mercoledì 4 dicembre e il 15 gennaio alle 17 alla biblioteca ’Goia’ si potranno conoscere da vicino i protagonisti del festival.