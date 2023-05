Il porto ospite a Macfrut "Un polo agroalimentare"

Il porto di Ravenna è presente al Macfrut, l’evento internazionale legato all’ortofrutta in corso alla Fiera di Rimini. Un appuntamento di primo piano per gli operatori portuali specializzati in questo settore vista l’opportunità di intrattenere relazioni con i principali produttori e trader provenienti da tutto il mondo. Nello stand di Autorità portuale e Camera di commercio, sono presenti Terminal Container Ravenna, Olympia di Navigazione, Sagem-Sfacs e Dcs Tramaco. A rendere ancora più importante l’appuntamento fieristico, l’opportunità di presentare a livello internazionale il progetto del Polo agroalimentare che l’Autorità di sistema portuale sta portando avanti. Attualmente sono 20 i milioni di euro a disposizione per creare la struttura nel porto di Ravenna. L’area individuata è quella denominata logistica 2 (a destra del ponte di via Trieste). Per realizzare l’intero progetto, quindi con magazzini refrigerati, capannoni e collegamenti, serviranno almeno altri 45 milioni di euro.

L’AdSP conta di procedere con il meccanismo del project financing, con la componente ‘pubblica’ affiancata da un imprenditore privato. Nei programmi in fase avanzata di redazione, c’è la realizzazione di un polo logistico multimodale in grado di potenziare e sviluppare la capacità logistica del Porto in favore delle filiere agroalimentari, offrendo nuovi magazzini, anche refrigerati, in area portuale; servizi di stoccaggio per le aziende che esportano prodotti e hanno la necessità di fare il consolidamento in porto; servizi di stoccaggio post svuotamento per le aziende che importano prodotti e che devono distribuire la merce ai mercati nazionali e continentali; depositi doganali e altri servizi ad alto valore aggiunto per lo sviluppo di flussi di importazione ed esportazione. Il 3 novembre l’Autorità portuale ha diffuso un Avviso pubblico, esplorativo e non vincolante, per acquisire "manifestazioni di interesse" da parte di operatori economici intenzionati a insediarsi all’interno della Piattaforma logistica agroalimentare e, grazie a quelle pervenute, ha potuto finalizzare il quadro delle necessità per definire soluzioni progettuali capaci di incidere sullo sviluppo della capacità logistica della filiera agroalimentare locale, ridurre gli impatti ambientali, innovare processi. La platea di Macfrut potrebbe essere decisiva per fare del Tcr, oltre che l’Hub dell’automotive Bmw, anche l’Hub dell’import export dell’ortofrutta.

lo. tazz.