Il porto perde il suo comandante. Ultimi giorni per Maltese, poi si trasferirà a Palermo

Il capitano di vascello Michele Maltese lascia il comando regionale della direzione marittima dell’Emilia-Romagna e del compartimento marittimo di Ravenna. Il suo ultimo giorno di incarico alla guida del porto è domenica 6 aprile e in questi giorni saluterà il commissario straordinario dell’Autorità portuale, Daniele Rossi, e tutti gli operatori dello scalo, oltre alle autorità locali.

Si trasferirà a Palermo, dove sarà comandante del porto e direttore marittimo della Sicilia occidentale. Un ruolo operativo molto prestigioso, normalmente affidato a chi ha già il grado di ammiraglio. Si tratta, infatti, del centro di controllo secondario più grande d’Italia, che coordina anche tutte le attività di Lampedusa.

Lunedì 7 aprile assumerà la reggenza il comandante in seconda, il capitano di vascello Marco Landi, a Ravenna già dal 2022, periodo in cui ha maturato esperienza e conoscenza del territorio. "Sono contento e onorato dell’incarico e dispiaciuto di lasciare l’Emilia-Romagna", commenta il comandante Maltese. "Qui ho trovato un ambiente sicuramente fattivo, propositivo, fortemente legato alle istituzioni e al rispetto delle regole. E una imprenditoria sana, con la quale il confronto dialettico è stato sempre corretto. Questo ha semplificato di molto il lavoro della Capitaneria, che vigila e controlla sulla sicurezza di tutte le attività del porto e delle coste".

Tornerà a Ravenna? "Sicuramente tornerò nelle vesti di turista, consapevole della bellezza dei luoghi e della gentilezza delle persone". Il comandante Maltese è arrivato in città nel maggio 2023, in piena alluvione, durante la quale le donne e gli uomini della Capitaneria di porto-Guardia costiera sono stati impegnati in diverse località dell’entroterra in soccorso delle popolazioni. L’ultima ‘missione’ ravennate è stata la predisposizione del progetto e del bando di gara (quest’ultimo in collaborazione con l’Autorità portuale) per l’appalto della concessione del servizio di rimorchio per il porto e per il rigassificatore Snam, il primo in base al nuovo codice dei contratti pubblici, sviluppato seguendo le linee guida fornite dal ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

Maria Vittoria Venturelli