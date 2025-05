Il postino non passa più tutti i giorni: "In 13 anni personale dimezzato"

Il postino non suona più. Almeno la metà dei giorni. E la riorganizzazione del servizio da giugno è destinata a peggiorare la situazione.

Ultimamente le buchette sono quasi completamente sparite, a eccezione di quelle all’esterno degli uffici postali. Ma anche il servizio, dicono fonti riservate, non è più quello di un tempo: il territorio è suddiviso tra i portalettere in zone, e visto che ognuno di loro si ritrova ad averne assegnata più di una, solitamente non riesce in una giornata lavorativa a coprirle entrambe. E in molti casi non viene sostituito durante le assenze, come le ferie, col risultato che la posta viene consegnata in ritardo. Da giugno le 70 zone in cui è suddiviso il territorio di Ravenna verranno ridotte, aumentandone l’ampiezza, e così anche il lavoro dei postini, che sono sempre meno.

Già a inizio aprile Cgil, assieme a Slc e Spi Cgil, aveva indetto un presidio in piazza Garibaldi, di fronte all’ufficio delle Poste per "informare la cittadinanza sulla difficile situazione in Poste Italiane" si leggeva in una nota di un mese fa. "Gli uffici postali, come i centri di distribuzione e recapito, sono nel mezzo di una brutale riorganizzazione che sta portando alla chiusura di centinaia di strutture fondamentali sul territorio" scriveva la Cgil, aggiungendo che "appare chiaro che si sta proseguendo un percorso di razionalizzazioni e dismissioni che avanza da almeno un decennio. Siamo passati da un monopolio pubblico a uno privato. A farne le spese sono stati cittadini, utenti, lavoratrici e lavoratori. (...) In dieci anni sono andati persi circa 20mila posti di lavoro, sono proliferati contratti a tempo determinato e part-time involontari".

Cgil aggiunge che "in tutto il Paese sono stati chiusi circa 700 uffici postali, molti altri osservano orari ridotti (con aperture a giorni alterni o chiusure pomeridiane) e migliaia di cittadini in tutto il Paese non ricevono più regolarmente la posta. In provincia di Ravenna, riorganizzazione dopo riorganizzazione, tra il 2012 e l’inizio del 2025 il personale si è pressoché dimezzato e sono aumentati gli straordinari, anche quelli non remunerati. Con l’ultima riorganizzazione, dall’inizio dell’anno, abbiamo preso atto della chiusura dell’ufficio postale di via Meucci e della riduzione delle giornate di apertura degli uffici di Coccolia, Fognano, Granarolo, San Zaccaria e Santerno".

Nel suo piccolo, il nostro concorso per il ’Miglior barista’ ha avuto ripercussioni, con tagliandi consegnati in ritardo. Ieri ne sono arrivati altri, fuori tempo, che quindi non sono validi. Tra questi una busta per Mauro Cenerelli del 112 Caffè di San Pietro in Campiano (spedita venerdì con raccomandata) e un’altra per Federica Raggi del Caffè Italia di Cervia.