"Il posto adatto per un’attività"

È stata una delle ultime attività ad aprire nella zona. "Il quartiere ci è piaciuto subito e nonostante le difficoltà, soprattutto a reperire personale, siamo partiti", spiegano Yassine Mhadhebi, cuoco, e uno dei titolari del ristorante, Nizar Ben Mohamed. "Si lavora – continuano – e il passaggio c’è. In questo quartiere l’offerta è varia, per questo abbiamo pensato che potesse funzionare anche un ristorante di cucine varie, dalla tunisina alla francese, passando anche per qualche piatto italiano". Nizar Ben Mohamed ha vissuto per otto anni in via Castel San Pietro e la conosce bene. "Mi piaceva - conclude - e ho pensato fosse il posto adatto per aprire un’attività, ci abbiamo creduto e la clientela viene anche da altri quartieri, non solo da questa zona. È un posto accogliente".