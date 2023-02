Il prefetto a Lido di Classe, ha parlato con Terzino Giorgini

Il prefetto Castrese De Rosa nei giorni scorsi è andato a Lido di Classe dove ha incontrato Terzino Giorgini, presidente della Pro loco. Giorgini, che da molti anni denuncia i problemi della località, in una lettera a De Rosa aveva elencato tutte le criticità: strade e marciapiedi dissestati, giochi nelle aree verdi vecchi e malandati, il campeggio chiuso dal 2017, la mancanza di una passerella sul ponte tra Lido di Classe e Lido di Savio, le lunghe attese al passaggio a livello di viale dei Lombardi, parcheggi insufficienti, mancanza di area camper, i pericoli dovuti all’attraversamento dei daini e viale Caboto, le cui promesse per riqualificarla "risalgono a oltre 15 anni fa". Il prefetto ha visitato il paese per vedere la situazione.