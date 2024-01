Il prefetto: criminalità, no al panico: "Ma intensificheremo i controlli"

"Episodi che preoccupano ma nessuna emergenza criminalità a Ravenna. Anche perché il territorio è sotto controllo e per tutto il mese saranno attivi a Ravenna i rinforzi della Squadra interventi operativi (Sio) dei Carabinieri giunte da Bologna per la prevenzione e la vigilanza sul territorio ravennate".

Il prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, guarda agli episodi ’violenti’ degli ultimi giorni con attenzione ma nella certezza che si tratti di questioni "che non rientrano in logiche delinquenziali" ma che, comunque, avranno l’attenzione che meritano e saranno oggetto di riflessione nella prossima riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che sarà convocato entro la fine della settimana o al massimo all’inizio della prossima.

Signor Prefetto, come valuta gli ultimi episodi di violenza verificatisi a Ravenna?

"Per quel che riguarda l’evento di Piazza del Mercato coperto si tratta della follia di due persone ubriache iniziata in piazza, continuata al pronto soccorso e finita in carcere. Si è consumato un tafferuglio per il quale si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine: sono infatti giunte sul posto per sedare la zuffa varie pattuglie di carabinieri e polizia. Il padre del 22enne, poi, allertato dal fratello, ha raggiunto il figlio al pronto soccorso dando in escandescenze. Così per entrambi, padre e figlio, è scattato l’arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni e interruzione di pubblico servizio. Episodio grave, ovviamente, ma non indica nessuna emergenza di ordine pubblico a Ravenna".

Ma anche in viale e piazza Baracca le acque non sono proprio calme…

"La zona, è vero, è sotto la nostra massima attenzione con pattuglie che la presidiano. Anche lì si è trattato di episodi circoscritti che escono dalle logiche delinquenziali di gruppo. Ad ogni modo, non vogliamo sottovalutare nulla e porteremo i casi all’esame del prossimo Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Una cosa però voglio dirla chiaramente: non ha alcun senso creare panico. La situazione, ripeto, è sotto controllo. Certo, non possiamo prevedere ed evitare la follia di un padre e di un figlio, ma siamo decisamente lontani da situazioni emergenziali".

Anche per quel che riguarda un’altra zona calda di Ravenna, i giardini Speyer?

"Continuiamo, anche in quel caso, con il forte apporto della Polizia municipale, a monitorare e presidiare. Se si dovesse presentare la necessità di ulteriori interventi non esiteremo a metterli in atto".

Una piaga in crescita sono i furti nelle abitazioni. Cosa si può fare?

"Sì, in questo caso i numeri del secondo semestre del 2023 indicano una crescita del 15% che in alcune aree della provincia arriva al 20%. Il fenomeno, ovviamente, ci preoccupa e agiremo con più intensità sul controllo del territorio anche in collaborazione con la Polizia municipale".

I cittadini chiedono più sicurezza in casa. Quali rimedi?

"I cittadini hanno ragione e fanno bene a denunciare tutto quel che accade. Da parte nostra metteremo in campo sempre più contrasto a questi fenomeni predatori con un’azione specifica sia da parte dall’arma dei Carabinieri sia da parte della Polizia di Stato. Per quel che riguarda i primi sono arrivate a Ravenna da Bologna due squadre cosiddette Sio, Squadre interventi operativi, di dieci uomini in totale e dedicate al controllo del territorio. Per quanto riguarda la Polizia di Stato sono allertati i reparti di prevenzione del crimine".

Giorgio Costa