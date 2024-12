Il prefetto saluta i carabinieri: "Anni di grande collaborazione"

Ieri mattina, il prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, si è recato presso il comando provinciale carabinieri di Ravenna, per un saluto di commiato, essendo ormai prossimo al trasferimento a Catanzaro. A riceverlo il comandante provinciale, Col. Andrea Lachi, assieme agli ufficiali di tutta la provincia con i quali si è trattenuto, ricordando gli eventi più salienti succedutisi durante la sua permanenza e che hanno visto i carabinieri sempre pronti alla massima collaborazione. Ha pertanto rivolto parole di stima e gratitudine perché i Carabinieri, in ogni circostanza, si sono distinti per l’impegno profuso e i risultati raggiunti, sia sul piano della prevenzione e repressione dei reati, sia per l’impegno e il sostegno alla popolazione offerti durante l’emergenza Covid prima, e le catastrofi alluvionali dello scorso e del corrente anno, poi. Il comandante Lachi ha formulato al prefetto i migliori auspici per il nuovo incarico che andrà a ricoprire.