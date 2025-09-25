Il premio a Patuelli: "L’economia sia etica"

"L’economia e la finanza debbono essere fonti di creazione di ricchezze non fini a se stesse, ma mezzi, strumenti per l’incremento dello sviluppo, del progresso, dei più alti gradi di civilizzazione". Antonio Patuelli, presidente dell’Abi (Associazione Bancaria Italiana) e della Cassa di Ravenna, ieri tenuto una lectio magistralis all’Università degli studi Link di Roma. Nell’occasione gli è stato anche consegnato il premio di eccellenza ’Economia, salute e società’ da parte del Magnifico Rettore Carlo Alberto Giusti. Presente anche il presidente della Feduf (Fondazione per l’Economia Finanziaria e al Risparmio) Stefano Lucchini.

Nel suo intervento Patuelli ha toccato vari temi importanti: etica, progresso, sostenibilità, ruolo delle banche e criminalità cibernetica. "Ogni progresso del mondo economico – ha detto – non può considerarsi tale se misurato solo su parametri di quantità e di efficacia nel produrre profitto, ma va commisurato anche alle qualità delle vite che produce e dell’estensione del benessere, non solo materiale, che diffonde. Il profitto va perseguito, rileva la Dottrina sociale della Chiesa, ma mai ’ad ogni costo’, né come elemento totalizzante". E quindi "sono nettamente criticabili gli egoismi e le sopraffazioni nella finanza, gli abusi e i raggi specie ai danni di controparti meno avvantaggiate. Anche strumenti finanziari leciti, se commercializzati in asimmetria informativa, approfittando delle lacune cognitive e della debolezza contrattuale altrui, costituiscono violazioni della correttezza e una grave infrazione etica".

Patuelli ha poi parlato del presente e del futuro: "Occorrono regole più flessibili per le banche, imprese e famiglie per ristrutturare i crediti deteriorati: chiediamo che l’Autorità Bancaria Europea renda meno rigida la normativa che molto limita le ristrutturazioni dei crediti. I rischi e le sfide per le banche non finiscono mai. Le banche non hanno rendite di posizione e vengono da anni difficilissimi per crisi di imprese e del debito sovrano, recessioni, epidemie, catastrofi naturali, guerre a cui hanno fatto e fanno fronte con grandi aumenti di capitale, accantonamenti e ristrutturazioni". A questo proposito "nel 2024 le banche in Italia hanno investito circa 6 miliardi di euro per l’innovazione tecnologica e per il 2025 si prevede l’ulteriore crescita degli investimenti che sono principalmente indirizzati in intelligenza artificiale, resilienza e continuità operativa, gestione e mitigazione dei rischi".