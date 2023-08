Il premio Fabbrica vecchia a Beppe Rossi

A Marina di Ravenna, al Circolo dei Marinai d’Italia, per il premio ’Fabbrica Vecchia 2023p, si è tenuta una bella serata conviviale nella giornata di mercoledì. Ad organizzarla è stato il Comitato per la salvaguardia della Fabbrica Vecchia e del Marchesato. Durante l’appuntamento è stato premiato il dottor Giuseppe Rossi, con questa motivazione: "Per il fattivo impegno profuso nella soluzione per il recupero e la destinazione del complesso storico di Marina, per il quale il comitato è nato ed opera".