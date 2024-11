Il Premio Guidarello oggi alle 17 all’Alighieri. Presenta Bruno Vespa

Il Premio Guidarello per il giornalismo d’autore, organizzato da Confindustria Romagna, si svolgerà oggi alle 17 al Teatro Alighieri, in via Angelo Mariani 2 (c’è la possibilità di seguire la manifestazione anche trasmessa in diretta TV su Icaro, sul canale 18). A presentare la cerimonia sarà Bruno Vespa. Il riconoscimento ad honorem, attribuito dall’associazione, va all’imprenditore ravennate Federico Marchetti. Per il giornalismo nazionale, vengono premiati la giornalista Rai dell’Emilia-Romagna Serena

Biondini, il professore Giovanni Orsina, editorialista de La Stampa (sezione cultura), e la giornalista del Corriere della Sera Paola di Caro nella sezione società. Tra gli altri premiati Laura

Serafini del Sole24Ore per il giornalismo economico;

nella categoria società premio al professore imolese Massimo Montanari, per gli articoli sulla cultura alimentare

della Romagna.