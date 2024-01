Il presepe dei ragazzi in chiesa. Visitabile fino al 14 gennaio

Anche quest’anno, come da antica tradizione, i ragazzi di Cassanigo hanno realizzato un presepe unico, originale, ma molto significativo. "I nostri presepisti sono riusciti a realizzare qualcosa di veramente bello ed inedito – dice Alfonso Nadiani, coordinatore dei giovani del Circolo Anspi di Cassanigo –. Già dall’ingresso si comprende il significato di quanto si propongono di mostrare è che bisogna abbattere il buio per trovare la luce. Il presepe suscita emozioni per tutta la durata della visione della durata di 3 minuti". Anche in passato il presepe di Cassanigo è stato ritenuto tra i più suggestivi della zona e anche quello di quest’anno sta ottenendo riscontri positivi. Il presepe, che si trova nella chiesa di Cassanigo, in via Cassanigo 43, sarà visibile fino al 7 gennaio, poi il 13 e 14 gennaio dalle 15 alle 18.30.

Daniele Filippi