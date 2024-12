Il presepe Ortodosso nella chiesa di via Candiano

Fino al 9 gennaio, quindi fino al Natale giuliano ‘ortodosso’, sarà possibile visitare alla chiesa ortodossa Protezione della Madre di Dio di Ravenna, in via Candiano 33, il presepe ortodosso copia tridimensionale della icona della Natività, dato in prestito dall’associazione amici del monastero ortodosso di Decani in Kossovo.

La Chiesa è aperta dal martedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18. La domenica l’apertura è dalle 8 alle 15, il giorno di chiusura è il lunedì. Ovviamente le visite al presepe sono sospese durante le celebrazioni liturgiche.