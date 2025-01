"Il presidente di Ap deve essere un ravennate"

I gruppi consiliari La Pigna e Lega Salvini Premier hanno depositato una mozione con la quale suggeriscono al presidente della Regione Emilia-Romagna, le caratteristiche del soggetto che sarà chiamato a ricoprire il ruolo di presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale. "Con questa iniziativa – si legge in una nota – miriamo a garantire il coinvolgimento del Consiglio comunale di Ravenna nella discussione sulla nomina del nuovo presidente". "Il mandato dell’attuale presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Daniele Rossi – continua la nota –, risulta scaduto il 13 gennaio 2025. Pertanto Rossi attualmente opera in regime di “prorogatio”. Riteniamo sia imprescindibile che la valutazione delle candidature per la presidenza di Ap, si basi innanzitutto sul possesso dei requisiti di legge".

In particolare, su "una comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’ economia dei trasporti e portuale". E ancora: "A tali peculiarità delineate dalla normativa vigente, a nostro avviso se ne devono aggiungere altre, al fine di individuare la figura maggiormente idonea a ricoprire un incarico di tale importanza. Il nuovo presidente, quindi, dovrà vantare una comprovata esperienza professionale nell’ambito del porto di Ravenna, del quale avrà maturato una profonda conoscenza che lo porterà a favorire una maggiore integrazione tra il porto, la città di Ravenna ed i territori comunale, provinciale e regionale".