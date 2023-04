Il presidio degli autisti "Corse cancellate, mancano i lavoratori: stipendi troppo bassi"

"Noi vogliamo offrire un servizio alla comunità, come abbiamo sempre fatto, ma da alcuni anni ce lo stanno impedendo con una gestione scellerata". Massimo Cai, segretario del sindacato Ugl Autoferrotranvieri Romagna, è tra gli organizzatori del presidio dei lavoratori di Start Romagna che si è tenuto ieri mattina fuori dalla Prefettura, in piazza del Popolo. Con lui c’erano anche le sigle UilTrasporti e Usb Lavoro privato. Nel corso della mattina sono stati circa 45 gli autisti di Start che hanno preso parte al ritrovo, facendo presente i problemi della categoria e distribuendo volantini.

Al centro della questione ci sono i turni degli autisti degli autobus: da tempo Start fatica a reperire personale, e così le cancellazioni di corse – negli orari di minore frequentazione – sono diventate molto frequenti. "E non per colpa dei dipendenti e dei lavoratori – spiega Cai – ma perché c’è un problema gestionale e di proprietà. Gli enti locali, che abbiamo provato a sensibilizzare più volte, inizialmente mostrano interesse ma poi di fatto si defilano. Domani (oggi, ndr) avremmo dovuto avere un incontro in Prefettura col sindaco, Amr e Start, ma ci è arrivata proprio stamattina la lettera di disdetta".

Le sigle nelle prossime settimane hanno in programma presidi anche nelle altre città romagnole. Al centro dei malumori c’è la carenza di personale: "Che è cronica – prosegue Cai –. A Ravenna mancano 15 persone, e questo comporta ovviamente la difficoltà nel coprire tutti i servizi. Il lavoro non attrae: tocca investire dai 5.000 ai 6.000 euro per la patente, poi lo stipendio non arriva a 1.200 euro al mese. Ed è un lavoro di responsabilità. Tanti tra coloro che vengono a lavorare restano meno di tre mesi. A Ravenna si sono licenziati due autisti solo la settimana scorsa e in contemporanea altri tre su Rimini". Per le tre sigle occorre migliorare la situazione partendo da un aumento degli stipendi dei lavoratori: "Almeno del 20-25% in più, per rendere il mestiere abbordabile per i nuovi assunti – aggiunge Cai –. Diversamente ci troveremo sempre ad avere difficoltà: in media in proporzione in un anno vengono assunte 10 persone e se ne perdono però 20".