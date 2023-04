Il preziosissimo olio d’oliva nelle ampolle

Agl’ampól dl’oli, le ampolle dell’olio, sono sparite dalle abitazioni per finire sulle bancarelle dei mercatini. Sono vasetti di vetro di varie fogge, con beccuccio e pancia larga, che per i romagnoli di un tempo erano sacri e intoccabili quasi come quelle che usano i sacerdoti a messa. Perché conteneva l’olio d’oliva, scarsissimo e molto costoso. L’azdôra faceva volare l’oliera velocemente sopra lattughe, fagiolini, e radicchi di campo, lasciando cadere poche gocce, facendo "’na crôsa d’oli", una croce d’olio. Se qualcuno protestava che le verdure erano scondite, lei aggiungeva l’aceto anziché l’olio. Di persona che fa ogni cosa in modo svelto e preciso, come l’azdôra, si dice "T’e e’ gêval int l’ampóla", hai il diavolo nell’ampolla.