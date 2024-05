Il Pri candida alle Europee l’avvocato Masperi

Come si comporterà il Partito Repubblicano, a un mese circa dall’appuntamento elettorale per il rinnovo del Parlamento Europeo?

A mettere in fila alleanze e decisioni prese è Eugenio Fusignani, segretario regionale dell’Edera. "Per quel che riguarda la nostra provincia la lista “Patto per Lugo” coi simboli di PRI e Azione, sarà presente coi suoi 24 candidati a sostegno della candidatura di Elena Zannoni a sindaco della città estense. A Cervia invece l’Edera correrà da sola nel centrosinistra a sostegno della candidatura di Mattia Missiroli".

In chiave elezioni Europee "il Patto ha determinato, in tutte le Circoscrizioni del Paese, la presenza del simbolo dell’Edera nell’emblema con Azione con la relativa presenza di sette candidati al Parlamento Europeo.

Nella Circoscrizione nord-orientale che include anche la nostra regione, nella lista guidata da Carlo Calenda, il partito repubblicano ha indicato l’avvocato ravennate Valeriana Masperi quale unica candidatura tra quelle presenti a rappresentare la tradizione repubblicana e mazziniana italiana, in particolare quella romagnola che a Ravenna ha radici antiche ben salde nel presente".

Il Pri ravennate ha infine in programma manifestazioni pubbliche a partire da Alfonsine (lunedì sera alle 20.30 presso la sala Errani sopra al bar Edera, in corso Matteotti 129), poi al circolo Guerrini, a San Pietro in Campiano, una delle zone dove l’Edera è storicamente radicata, a Cervia, a San Michele e a Lugo. "Lo faremo – : conclude Fusignani – per presentare la visione dei repubblicani sui problemi dei territori e dell’Europa".