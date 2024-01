Il Pri di Cervia oggi incontra il Pd: "Possibili condizioni per accordo"

Incontro chiarificatore oggi a Cervia tra il Pd e il Pri per capire se ci sono le condizioni per un accordo che consenta la collaborazione tra i due partiti in vista delle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. Del resto il candidato del Pri, l’attuale vicesindaco Gabriele Armuzzi – che nei giorni scorsi ha ripreso la tessera del partito che gli è stata riconsegnata dal segretario regionale Eugenio Fusignani e dal vertice comunale del partito Giancarlo Cappelli – ha condiviso l’esperienza di mandato con il sindaco Massimo Medri e possono esserci le condizioni per proseguire nel rapporto con il nuovo candidato a sindaco del Pd, Mattia Missiroli; naturalmente facendo i conti con Massimo Mazzolani alla testa del polo di centrodestra FdI, Lega e FI che alle scorse politiche prese più del 43% dei voti alla Camera e al Senato e sulla carta ha i numeri per giocarsi la partita alla pari. "Ma le comunali – sostiene il segretario regionale del Pri Eugenio Fusignani – sono un’altra cosa e noi contiamo di poter fare la nostra gara nell’ambito della coalizione di centrosinistra, sempre che vengano accolte le nostre richieste programmatiche". Che hanno come punti centrali una gestione del territorio più attenta ai bisogno dei cittadini, il patto per il lavoro, la valorizzazione della salina, l’ipotesi della creazione di un corpo di polizia municipale unico con Ravenna e Russi, un maggior impegno sul forese per mantenere e far crescere le attività di vicinato. "Ci confronteremo sui problemi di Cervia partendo dai nostri alleati – spiega Fusignani – perché noi abitiamo l’area del centrosinistra e se si converge sul programma non vedo difficoltà a continuare l’esperienza di governo a Cervia, territorio che rappresenta il nostro laboratorio per le future scelte politiche regionali del Pri che si candida a rappresentare l’area laica e moderata del centrosinistra".

Giorgio Costa